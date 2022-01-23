«Ай, какая!»: как бы выглядел Мартиросян, если бы стал женщиной

Забавное видео с измененным Гариком Мартиросяном показала его жена.

Жена Гарика Мартиросяна показала в личном блоге, как бы выглядел ее муж в виде женщины, изменив его внешность с помощью специальной программы.

В качестве основы Жанна Левина-Мартиросян взяла вирусное видео парикмахера Елены (она же Фрау Козина), которая стала мемом со своими прическами «Зимняя вишня», «Авангард» и «Лисий хвост».

«Муж волосы отрастил. И я решила ему подобрать новую, дерзкую прическу. Голосуем, какая лучше. Ночью буду стричь», — подписала видео Жанна.

«Гарику не очень, но вот мне очень подойдет окрашивание «полоски Адидас». Сделаешь мне?» — прокомментировала пост певица Алсу.

«Прикололи прикольчик. И теперь я знаю, что эта стрижка называется «Комета»! Спасибо! Очень хорошо!» — отметилась под роликом юмористка Марина Кравец.

«Ай, какая! Неотразимая дама!», «Я рыдаю», «Вторая — вылитая официантка суши-бара Анастасия (Галустян, «Наша Раша»)», — не прошли мимо фоллловеры.

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