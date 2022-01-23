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«Не соответствует фигуре»: Настя Каменских выбрала неудачный лук и подчеркнула животик

Артистка напомнила некоторым поклонникам девушку в «интересном положении».

«Не соответствует фигуре»: Настя Каменских выбрала неудачный лук и подчеркнула животик
Настя Каменских. Фото: Instagram.com/kamenskux

Исполнительница Настя Каменских разместила в личном микроблоге свежее фото из отпуска. Примечательно, что в кожаном костюме знаменитость вызвала подозрения в беременности.

Настя натянула узкую микроюбку и укороченный топ из шоколадной кожи. Жгучая брюнетка подчеркнула сочную грудь. Однако и животик Каменских оказался в центре внимания.

«Почему отпуска всегда так мало… Или кто-то со мной не согласен?», – поинтересовалась Настя.

Настя Каменских в неудачном образе. Фото: Instagram.com/kamenskux
Настя Каменских в неудачном образе. Фото: Instagram.com/kamenskux

Поклонники Каменских не оценили новый образ певицы. А некоторые и вовсе начали поздравлять Настю с беременностью:

«Красивая Настя! Но наряд вообще не соответствует фигуре», «Забеременела?», «Вам больше не стоит поправляться», «Настя, живот же видно! Неудачный образ», «Юбка мелковата», «Костюм прикольный, но вам не идет», «Скоро будете мамой? Поздравляю!».

Напомним, ранее Настя Каменских поделилась откровенным фото в пляжном образе. А фолловеры осудили певицу за слишком откровенный купальник. Поклонники не поняли, зачем артистка высоко натянула узкие трусы.

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