«Словно ожившая кукла!»: Пынзарь с модной прической «розетки» в юбочке цвета Барби устроила танцы на побережье

Дарья Пынзарь провела несколько счастливых дней в Дубае со своим мужем. Ведущая «Дома-2» сейчас уже в Москве и занимается съемками очередного шоу, но не может попрощаться с атмосферой курорта и полного релакса, которую она чувствовала в Арабских Эмиратах.

Знаменитая блондинка призналась, что с трудом переживает акклиматизацию и не любит холод, а чтобы согреть свои сердце и душу она решила запостить видео из отпуска в Instagram. В кадре она весело танцует у побережья Персидского залива в топе и юбочке цвета Барби с модной прической «розетки».

«А что вам ближе — день или ночь? Раньше я любила ночное время, тусовки, а сейчас я предпочитаю просыпаться пораньше, гулять, новые места посещать! Но, конечно же, зажечь ночью еще могу, но редко», — подписала она кадры.

«Словно ожившая кукла!», «Стройняшка и лапочка!», «Потрясающе выглядите», — прокомментировали пост люди.

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