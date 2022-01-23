«Семью разрушила»: Мирослава Карпович показала нападки поклонников Агаты Муцениеце

Исполнительница роли старшей сестры в сериале «Папины дочки» Мирослава Карпович опубликовала в Stories личного микроблога гневное сообщение от поклонников пары Агата Муцениеце и Павла Прилучного.
Актрису назвали «разрушительницей семей». Фанаты Агата Муцениеце не могут смириться, что знаменитость больше не вместе с бывшим мужем.
«Семью разрушила, позор!», – написали Карпович.
Мирослава лишь посмеялась над завистниками ее счастья.
«Наши люди, наша страна! Люблю, благодарю, уважаю!», – оставила ироничную подпись актриса.
«Если бы не ты, Прилучный так бы и жил со своей семьей», – не унимались поклонники соперницы Карпович.
Напомним, ранее Агата Муцениеце собрала памятные фото из путешествия с детьми. Одним из самых трогательных снимков стал тот, где актриса улыбалась в объятиях бывшего мужа и детей.
После воссоединения артистов в отпуске в Дубае, поклонники стали советовать Павлу и Агате вновь жить вместе ради детей.
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