«Семью разрушила»: Мирослава Карпович показала нападки поклонников Агаты Муцениеце

Артистку все еще осуждают за связь с женатым мужчиной.

Исполнительница роли старшей сестры в сериале «Папины дочки» Мирослава Карпович опубликовала в Stories личного микроблога гневное сообщение от поклонников пары Агата Муцениеце и Павла Прилучного.

Актрису назвали «разрушительницей семей». Фанаты Агата Муцениеце не могут смириться, что знаменитость больше не вместе с бывшим мужем.

«Семью разрушила, позор!», – написали Карпович.

Мирослава лишь посмеялась над завистниками ее счастья.

«Наши люди, наша страна! Люблю, благодарю, уважаю!», – оставила ироничную подпись актриса.

«Если бы не ты, Прилучный так бы и жил со своей семьей», – не унимались поклонники соперницы Карпович.

Напомним, ранее Агата Муцениеце собрала памятные фото из путешествия с детьми. Одним из самых трогательных снимков стал тот, где актриса улыбалась в объятиях бывшего мужа и детей.

После воссоединения артистов в отпуске в Дубае, поклонники стали советовать Павлу и Агате вновь жить вместе ради детей.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.