«Девушки сыновей мне нравились»: Симона Юнусова рассказала, как должны общаться свекровь и невестка

Родительница шоумена Тимати призналась, что почти всегда одобряет избранниц детей.

Мама артиста Тимати – Симона Юнусова – поговорила с поклонниками о взаимоотношениях свекрови и невестки. Свой опыт знаменитость передала фолловерам.

Тимати часто меняет возлюбленных, многих его родительница одобряет. Однако конфликты в общении свекрови и потенциальных невесток все равно возникают.

«Чувство материнской ревности – сильнейший мотиватор, который застит глаза и видит в невестке только недостатки. Конкуренция и значимость в жизни своего «ребенка» смещается в сторону жены, а матери это трудно пережить», – отметила Симона.

«Выбрать жену, которая будет достойна матери, практически невозможно!Хотя, если говорить обо мне, то почти все девушки сыновей мне нравились и у меня с ними до сих пор дружеские отношения, хотя многие давно замужем или нет», – призналась Юнусова.

Симона считает, что невестка должна находить компромиссы в общении со свекровью.

«Невестка должна с уважением и благодарностью относиться к свекрови хотя бы за то, что та его родила и воспитала», – посоветовала мать Тимати.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.