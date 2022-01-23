«Как мой Lexus»: Алена Водонаева рассказала, сколько стоили ее роды

Бывший возлюбленный бизнесвумен не скупился на дорогие подарки и роскошную жизнь.

Телеведущая Алена Водонаева вспомнила, как бывший муж покрыл все расходы на ее роды. Алексей Малакеев всегда отличался щедростью в отношении знаменитости.

Напомним, Алена Водонаева и Алексей Малакеев расстались еще в 2011 году. С тех пор бизнесмен не забывает про их общего сына Богдана. Отец мальчика оплачивает учебу и прочее расходы.

«В декрете я лежала на сохранении. Мой муж осуществлял все мои потребности и покрывал немыслимые счета за роддом и все, что с ним было связано. Счетов было много! В 2010 году роды обошлись нам как мой Lexus», – рассказала Алена в личном микроблоге.

«И это нормально, на меньшее я не согласна. Ты муж! Я выпала из жизни, занимаясь вынашиванием ребенка и родами. Зачем рожать от недееспособного, кто не обеспечит лучшее будущее? Работать и зарабатывать я начала через четыре месяца после родов», – призналась Алена.

Напомним, у Алены Водонаевой есть свой бизнес. Знаменитость владеет сетью салонов красоты.

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