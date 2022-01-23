Момент истины: дочь Долиной показала фото певицы без фотошопа и фильтров

Ларисе Долиной 66 лет, и она не скрывает своего возраста.

66-летняя Лариса Долина в последнее время удивляет публику своим похорошевшим видом. Благодаря специальной методике диетологов певица похудела на 21 килограмм.

Кроме того, Долина стала плотно сотрудничать с фэшн- и бьюти-специалистами, блистая самыми современными и модными нарядами и прическами. Сама Лариса Долина утверждала, что красивые кадры с ней – во многом следствие правильного профессионального света, хотя находились хейтеры, которые обвиняли ее в фотошопе и фильтрах.

Тем не менее, дочь Ларисы Долиной Ангелина Миончинская не стесняется показывать маму без каких-либо эффектов и воздействий специальных программ или хитростей. В личном блоге она опубликовала снимок родительницы с дочкой Сашей, где звезда предстает такой, какая есть – с мимическими морщинками.

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