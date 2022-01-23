«Вот мы и на краю света»: Ксения Собчак оказалась недалеко от Антарктиды

Телеведущая позировала в бордовых брюках и пестрой рубашке на природе.

Среди последних публикаций личного микроблога Ксении Собчак появилась фотография знаменитости в походном образе. Таким способом Ксения сообщила, что находится на самом краю земли.

Собчак отправилась в путешествие и добрались до крайней материковой точки.

«Вот мы и на краю света, и это не фигура речи! Даже гид удивленно спрашивает: что вас вообще привело именно сюда, на край земли? Ответа нет, просто любим исследовать мир», – призналась Ксения.

«Отсюда до Антарктиды два дня пути через пролив Дрейка, это самая крайняя материковая точка. А природа вдруг «родная», как будто в Карелию по грибы приехали… Прошли легкий хайкинг и нашли потрясающее рыбацкое место для обеда в puerto yamana. Если Калафате – это стейки, то тут – переключение на краба», – похвасталась Собчак.

Напомним, ранее Ксения Собчак призналась, что ее вдохновляет одна бизнесвумен. Этой женщиной оказался основательница сети спортивных залов Ольга Слуцкер.

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