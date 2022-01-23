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«Бицепсы, как у мужика!»: Ходченкова скинула одежду, поразив публику физической формой

Светлана Ходченкова немало времени проводит в спортзале.

«Бицепсы, как у мужика!»: Ходченкова скинула одежду, поразив публику физической формой
Светлана Ходченкова. Фото: Global look press

Светлана Ходченкова с шиком отметила свое 39-летие на Мальдивах, арендовав номер стоимость 200 тысяч рублей в сутки. Звезда выбрала виллу площадью 234 квадратных метра, с отдельным бассейном и прямым выходом на пляж.

В расслабляющей атмосфере актриса сделала несколько сексуальных снимков как в страстных нарядах, так и практически без них.

Многие фолловеры Ходченковой оказались впечатлены не только ее эротизмом, красотой и стройностью, но и мышечной массой. Особенно очевидно она бросилась в глаза на последнем кадре в бассейне.

Светлана Ходченкова. Фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova/

«Вот это форма!», «Фигура, конечно, красивая, но бицепсы, как у мужика!», «Вау! Огонь мышцы!» — восхитились пользователи Сети.

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