«Харлаша под капельницей?»: Асмус в рваных шортах между ног блеснула интимным в прыжке

Кристина Асмус ошеломила поклонников весьма соблазнительными кадрами. Актриса из фильма «Текст» в рваных шортах между ног сверкнула интимным в прыжке, широко раскинув бедра в стороны. Многие поклонники оторопели, другие пошутили, что бывшая жена резидента «Камеди Клаб» Гарика Харламова всеми силами пытается привлечь внимание шоумена. Правда сам комик, по слухам, вот-вот женится на 28-летней актрисе из Сыктывкара.

Поговаривают, что между Гариком и Екатериной Ковальчук пролегла некоторая дистанция, парочка даже отписалась друг от друга в соцсети, но потом юморист снова оказался в «друзьях» у новой пассии, если судить по Instagram. Ковальчук одна отдыхает в теплых краях, а Гарик лежит под капельницами.

Тем временем, поклонники обсуждают смелые кадры с Кристиной Асмус, которая не постеснялась показать народу свои трусики.

«Харлаша под капельницей?», «Курчаво? Для Гарика?», «Что за рванина между ног??», «Мне одному показалось, что Кристи засветила не только белье, но и еще кое-что??», «В таких шортах только прыгать», «Зато какие бедра крепкие!! Сразу видно гимнастка», «В замужестве Гарика такими выкрутасами не баловала», «Озорница!» — пишут фолловеры.

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