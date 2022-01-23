Малыш кокапу: Кейт Миддлтон умилила снимками с симпатягой-щенком

Кейт Миддлтон и принц Уильям провели ряд встреч согласно своему календарю. Так, накануне герцоги Кембриджские побывали в благотворительной организации Church on the Street в Бернли и больнице в Ланкашире.

Уильям и Кейт поговорили с пациентами и персоналом, узнали о том, как они справляются с пандемией и как проходит вакцинация. Кроме того, в Ланкашире герцогов ждал милый сюрприз. Они познакомились с щенком кокапу по кличке Альфи.

больше по теме Изящный монохром: Кейт Миддлтон в пальто горчичного оттенка вышла в свет Накануне Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили благотворительную организацию.

Малыш появился к клинике не просто так. Теперь Альфи будет «работать» с пациентами и персоналом. Ему доверили важную миссию – поддержку психического благополучия. Об этом пишет People.

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