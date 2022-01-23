Непосредственное семейство: Климова без макияжа и укладки вышла в свет с сыновьями от Петренко

Екатерина Климова устроила себе длительный отдых. Вначале она расслаблялась с подругой Татьяной Лютаевой в Кисловодске. А потом отправилась с ней же и дочками Лизой и Беллой в жаркие страны. На сей раз артистка не стала разглашать места своей отпускной дислокации.

Вернувшись в заснеженную Москву, Екатерина Климова поспешила уделить время своим сыновьям от второго мужа артиста Игоря Петренко Матвею и Корнею. Звезда «Бедной Насти» отметилась с подростками в кино, куда пришла в демократичной одежде, без макияжа и укладки волос.

Семейство приобрело поп-корн и скрасило им свое пребывание в зале.

Напомним, до брака с Игорем Петренко Екатерина Климова была замужем за ювелиром Ильей Хорошиловым, от которого у нее дочь-студентка МГУ Елизавета, третьим мужем звезды сериала «Бедная Настя» был Гела Месхи. От него у знаменитости осталась дочка Белла, ей 6 лет. В настоящий момент актриса не замужем.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!