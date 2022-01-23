«Ограбление придумал сын»: Цветкова озвучила точную сумму, которая хранится у Градского в банке

Актриса Людмила Цветкова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ назвала точную сумму, которая хранится в банке у покойного музыканта Александра Градского.

«Его вдова никак не могла инсценировать ограбление. Если разоблачается, то она теряет все. В банке у него лежит триста миллионов рублей. Думаю, что историю с ограблением придумал его старший сын. Это его замысел такой». Людмила Цветкова

Как заметила Людмила Цветкова, у Александра Градского даже в браке с Мариной Коташенко были другие женщины. «Она это терпела. Градский не написал завещания. Он перед смертью сказал, что сейчас будет драка. Вот почему он эту драку не предотвратил? А может хотел драку», — заметила Людмила Цветкова.

Напомним, что на днях вдова Александра Градского Марина Коташенко была ограблена. Преступники вынесли из ее дома сто миллионов рублей.

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