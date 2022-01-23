«Сыну сегодня полгода!»: Безруков запечатлел подросшего Васеньку в домашней обстановке с питомцами

Сергей Безруков и его жена Анна Матисон – счастливые многодетные родители. Они воспитывают пятилетнюю дочь Машеньку, двухгодовалого сына Степу и кроху-Васеньку. Младший наследник появился на свет в июле 2021 года.

Несмотря на то, что у Безруковых детей – полон дом, они не отказали себе в удовольствии завести домашних питомцев. Кроме собаки Полли, которая давно живет у звезд, с недавних пор у них есть еще вислоухая шотландка Холли. Ранее мы писали о ней. Животное родители купили Маше, которая давно мечтала именно о котенке.

Ну а теперь четвероногому другу рады все наследники без исключения. Даже младший Васенька. К слову, родители малыша отметили 6 месяцев со дня его рождения. Сергей Безруков запечатлел ребенка на именины в окружении домашних питомцев.

«Васю поздравляют друзья! Сыну сегодня полгода! Всем добра! Всем счастья! Всем любви!» — написал актер в личном блоге.

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