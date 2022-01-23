«Усики – пропуск в трусики»: Тимур Батрутдинов объяснил, почему сбрил растительность на лице

Как отметил шоумен, над ним многие смеялись и подшучивали.

Шоумен Тимур Батрутдинов в «Ошуительном хоу» объяснил, почему сбрил в свое время усы. Было время, кода он ходил с растительностью на лице.

«Усики – это биоаксессуар. Усики – пропуск в трусики. Увеличивает шансы на секс», — заявил Тимур Батрутдинов.

«Ну это в семнадцатом веке такая поговорка пришла. Пришла и никак не уйдет», — заметил гость программы музыкант Иван Абрамов.

«Я просто отращивал как-то усы и много раз это слышал. Пропуск в трусики. Причем только от мужчин слышал». Тимур Батрутдинов

Напомним, что Тимур Батрутдинов ни разу не был женат. При этом ему уже 43 года.

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