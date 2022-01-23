«Я даже привстал, когда позвонил Захаров»: Харламов объяснил, почему его не взяли в «Ленком»

Как отметил шоумен, тот случай стал длят него уроком на всю жизнь.

Юморист Гарик Харламов в «Ошуительном хоу» объяснил, почему его в свое время не взяли в театр «Ленком».

«Была ситуация. Однажды Марк Захаров решил меня пригласить в «Ленком». Тогда не хватало артистов в театре. Он как раз набирал новую труппу. Хотел посмотреть, смогу ли я влиться в коллектив. Это было все под Новый год. Я даже привстал, когда позвонил Захаров. Думал, что это розыгрыш» . Гарик Харламов

По словам Харламова, Захаров спросил его, придет ли он к нему на пробы. «Я ответил, что мне интересно. А потом приходит журналист и задает мне вопросы: про юмор, про «Камеди», про все. И он спросил, как я отношусь к Жванецкому. Я ответил: «Это великий гений, но это не совсем мой юмор. Меня смешит другое. У меня детство в Америке прошло». На следующий день выходит статья в газете с заголовком: «Харламов ненавидит Жванецкого». На всю страницу. А они ближайшие друзья с Захаровым. Проходит неделя, вторая. Мне никто не звонит. Я на всякий случай перезвонил Захарову. Он мне сказал: «Все, все, не надо». Это был для меня большой урок», — заявил Гарик Харламов.

Напомним, что театр «Ленком» — один из ведущих в стране. Служить в нем считается очень престижно для любого артиста.

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