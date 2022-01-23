«Забот полон рот»: Губерниев не сдержал эмоций, рассматривая снимки Кошкиной в купальнике

В эти дни Яна Кошкина отдыхает на Мальдивах. В своем инстаграме знойная брюнетка, как обычно, публикует самые горячие фотографии. На этот раз актриса зашла в воду в купальнике, выставив из него свою объемную грудь.
«Тут наша компания разделилась во мнениях. Мальчики за первое фото, девочки за второе! Да, забот у нас тут много», — пошутила Яна.
На публикацию отреагировал комментатор Дмитрий Губерниев.
«Да, забот полон рот», — написал Губерниев.
Напомним, Яна Кошкина прославилась благодаря ситкому «ЧОП». В последнее время карьера актрисы идет в гору. Она стала ведущей музыкального чарта, появляется на сцене театра и в новых программах.
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