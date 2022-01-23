«Злодей-дедушка, который закрыл «Игру»: Гарик Харламов пошутил над Александром Масляковым

Шоумен в последнее время часто подкалывает ведущего КВН.

Шоумен Гарик Харламов на «Ошуительном хоу» пошутил над ведущим КВН Александром Масляковым. На проекте разговор зашел о южнокорейском веб-сериале «Игра в кальмара».

«Кто из вас вычислил дедушку? Дедушка меня смутил сразу», — заметил гость шоу актер Юрий Стоянов, говоря об одном из героев сериала.

«У меня один вопрос, как он залез, когда начался махач ночью на самый верх. Сразу подумал, что это корейцы», — сказал на это другой гость проекта музыкант Иван Абрамов.

«У меня все равно эти параллели. Злодей–дедушка, который закрыл «Игру». Гарик Харламов

Напомним, что шоу «Игра» было приостановлено на канале ТНТ. По одной из версий, формат был очень похож на КВН. Поговаривают, что Александр Масляков добился закрытия проекта, который мог составить конкуренцию его детищу.

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