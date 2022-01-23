«Что за дедушка?»: бородатый и постаревший 70-летний Газманов разволновал поклонников

70-летний Олег Газманов обожает Мальдивы и бывает на островах со своей 52-летней женой Мариной практически каждый год. Звездная чета с удовольствием проводит время на пляже, катается на яхте и частенько ходит в море на рыбалку.

На этот раз артист решил расслабиться по полной и отказался от такой ежедневной мужской обязанности, как бритье. В итоге певец отрастил за время отдыха вполне ощутимую бороду.

«Брить или не брить? Вот в чем вопрос… Решил не бриться до конца отпуска. Дальше посмотрим… Как думаете?» — задал вопрос Газманов своим фолловерам.

«Брить однозначно», «Старее стали выглядеть, лучше убрать», «Брить! Пусть будете вечно молодой!», «Что за дедушка? Конечно, брить», — отреагировали почитатели на вопрос Олега Газманова.

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