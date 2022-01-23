«Идентифицировать меня было легко»: Юрий Стоянов рассказал о секретности на шоу «Маска»

Как отметил актер, однажды он забыл в такси, которое везло его на проект, очки.

Юморист Юрий Стоянов в эфире «Ошуительного хоу» рассказал о секретности на шоу «Маска», где он был Бананом.

«По поводу секретности. Я однажды забыл в такси очки. А в такси ты сидишь в маске сварщика и с балаклавой. Причем в такси я пару раз говорил по телефону. Идентифицировать меня было легко». Юрий Стоянов

По словам Стоянова, он попросил организатора из команды шоу «Маска» позвонить таксисту. «Девочка ему звонит и говорит: «Простите, пожалуйста. У вас Банан-Стоянов очки забыл. Вы не могли бы подвезти», — заявил актер.

Напомним, что шоу «Маска» идет на канале НТВ. Это один из самых популярных проектов на телевидении.

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