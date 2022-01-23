Как выставилась: Ходченкова натянула плотные трусики танга, как струну, создав интимное «междоусобье»

Светлана Ходченкова вслед за Ольгой Бузовой решила отметить день рождения в приятном курортном месте.

И если экс-ведущая «Дома-2» выбрала горы Сочи, актриса предпочла горячие Мальдивы. Что ж, 39 лет – достойный возраст для достойного места.

Стоит отметить, что выглядит Светлана замечательно, сохранив хрупкость и сочность юной девы. Звезда много времени проводит в спортивном зале, работая над фигурой и мышцами, поэтому с легкостью и гордостью потом их демонстрирует публике.

Порой эти кадры имеют весьма откровенный характер. Накануне Ходченкова разместила, к примеру, в личном блоге фото, запечатлев нижнюю часть своего тела в трусиках танга, натягивая их поплотнее.

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