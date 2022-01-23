А девочка созрела: дочь Урганта забыла о белье, выпятив сочные «вишенки» в секси-вещице

21-летняя дочь Ивана Урганта уже давно живет в Нью-Йорке осваивая профессию фотографа. Эрику ведущий воспитывал с пяти лет как свою, хотя биологически ее отцом является бывший муж жены знаменитости Натальи Кикнадзе бизнесмен Теймураз Куталия. Тем не менее, они очень близки.

Наследница любимца публики заметно повзрослела, обрела женственные формы и экспериментирует с имиджем – покрасила волосы в красный цвет и сделала многочисленные тату на теле.

В последнее время Эрика стала шалить с образами в Интернете, устраивая провокационные фотосессии. При этом будущий фотограф сама выступает в качестве модели. Снимки в суперкоротких юбках и белье стали все чаще появляться в ее Instagram.

На этот раз Эрика решила обойтись вовсе без белья, накинув на голое тело красное платьице, которое не смогло скрыть ее аппетитных форм.

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