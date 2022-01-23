«Учиться никогда не поздно»: Юлия Пересильд осваивает гитару

Юлия Пересильд воспитывает двух дочек от режиссера Алексея Учителя – Аню и Машу. На Новый год они сделали маме необычный подарок – гитару. Актриса решила освоить этот музыкальный инструмент.

«Учиться никогда не поздно… вот решила осваивать гитару. Что хочется сказать, обратившись к юным. Набирайте навыки с детства, ибо учиться во взрослом возрасте гораздо сложнее», — написала Пересильд в своем инстаграме.

Напомним, в прошлом году Юлия Пересильд побывала в космосе, где снимали фильм «Вызов». Она сыграла врача-кардиолога. Актриса пробыла на орбите почти две недели. Создатели обещают, что картина выйдет в прокат в конце 2022 года.

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