«Я сказала маме, что Олег Павлович ушел из семьи»: Марина Зудина – о любви к известному режиссеру

Актриса начала встречаться с Табаковым в 19 лет.

Марина Зудина родила Олегу Табакову двоих детей. В 1995-м – сына Павла, а в 2006-м – дочь Машу. До заключения брака Марина и Олег Павлович встречались на протяжении десяти лет. Их роман начался, когда Марине было 19 лет. В тот момент Табаков был женат на Людмиле Крыловой.

«Я сказала маме, что Олег Павлович ушел из семьи. Мама спросила: «К кому?». Я коротко ответила: «Ко мне», — цитирует Зудину «СтарХит».

Напомним, в прошлом году актриса Елена Проклова призналась, что в возрасте 15 лет пережила домогательства со стороны известного режиссера. Позже выяснилось, что речь шла об Олеге Табакове.

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