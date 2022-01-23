«Не могу в них участвовать»: Ярмольник рассказал, почему пропал с телеэкранов

В последнее время Леонид Ярмольник редко появляется на телевидении, но часто критикует различные шоу и фильмы. Артист считает, что многие из новинок слишком низкого уровня.

По его словам, он намеренно ограничил свое участие в различных программах.

«Просто не могу в них участвовать. Мораль не соответствует моим убеждениям. Ценз того, что можно, а что нельзя, упал ниже плинтуса. Сейчас показывают, кто с кем живет, кто у кого что украл… Телевидение стало отхожим местом, в которое приходят, чтобы рылом посветить. Я так не хочу», — цитирует Ярмольника «Комсомольская правда».

Добавим, что Леонид Ярмольник практически не следит за новинками российского кинематографа. 67-летний актер считает, что в год выходит всего пару достойных фильмов.

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