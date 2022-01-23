«Было противно, неприятно»: Татьяну Васильеву в детстве растлевал взрослый друг семьи

Долгие годы Татьяна Васильева хранила огромную тайну, из-за которой ей тяжело и сейчас. 74-летняя актриса призналась, что в возрасте четырех лет ее растлевал взрослый друг семьи.

«Об этом я первый раз в жизни говорю. Это было противно, неприятно. Я хотела бегать, я хотела играть, а меня все время поджидал этот человек. Все время он был где-то рядом. Очень взрослый», — с ужасом поведала актриса в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Напомним, артистка дважды была замужем. С первым супругом Анатолием Васильевым у нее родился сын Филипп. После Васильева закрутила роман с режиссером Валентином Плучеком, который длился 13 лет. А потом влюбилась в Георгия Мартиросяна, который впоследствии ее вторым мужем и отцом дочери Елизаветы.

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