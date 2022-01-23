«Страшная сила»: экс-жена Лепса разделась до кружевного боди

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова развелись в декабре прошлого года. Новость о том, что пара расстается после 20 лет брака, прозвучала как гром среди ясного неба. В Сети до сих пор гадают, что же стало причиной для такого шага, но ни артист ни бывшая танцовщица ничего не говорят по этому поводу.

Зато в инстаграме Анны стали появляться свежие фото, причем, довольно откровенные. На оном из них мать троих детей позировала в кружевном боди.

«Зависть — страшная сила, разрушающая все на своём пути, в том числе и души завистников. Давайте будем радоваться и своим и чужим успехам, сопереживать друг другу в тяжелые минуты. Не судить, не завидовать, преумножая в мире радость, добро и любовь!» – написала 49-летняя Шаплыкова.

Напомним, после развода Лепс оставил бывшей жене доходный бизнес – ювелирный дом.

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