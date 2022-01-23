Счастливые и загорелые: Ягудин с дочками позировал на морском побережье

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина с дочками отдыхают в Дубае. Старшей наследнице фигуристов – Лизе в этом году исполнится 13 лет, а Мишель будет семь. В своем инстаграме спортсмен поделился кадром, на котором запечатлелся с дочками на морском побережье.

«Замечательный папа. Девочки красивые. Хорошего вам отдыха. Обожаю вас всех. Супер папа. У Вас великолепная семья и чудесные дети», — писали пользователи Сети.

Напомним, младшая дочь Ягудина и Тотьмяниной – Мишель тоже занимается спортом, правда, девочка выбрала художественную гимнастику. Несмотря на столь юный возраст, она уже выигрывает детские соревнования.

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