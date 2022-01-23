«А где Сергей?»: обнаженная Волочкова в бане переполошила фанатов

На днях Анастасия Волочкова с размахом отметила свой 46-й день рождения. Поздравить балерину пришли ее друзья и конечно же новый возлюбленный Сергей. Фанаты уже настолько привыкли к тому, что брутальный красавец всегда рядом с Волочковой, что свежее ее фото переполошило фолловеров.

В своем инстаграме Анастасия опубликовала кадр, на котором запечатлелась в бане.

«А где Сергей? Где Сережа? Куда делся Сергей?» — писали пользователи Сети.

Анастасия не ответила на вопросы фанатов.

Напомним, с Сергеем Анастасия познакомилась на программе «Давай поженимся!» в канун Нового года. А спустя несколько дней улетела с ним на Мальдивы.

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