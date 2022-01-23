«Естественно, нравилась мне Лера»: актер из сериала «Ранетки» признался в любви бывшей коллеге

Актер Стас Шмелев признался, что был влюблен в свою коллегу по сериалу «Ранетки».

Примечательно, что Лера Козлова играла возлюбленную артиста в сериале про музыкальную группу «Ранетки».

«Когда с продюсером сериала обсудили условия моего участия, он предложил зайти в соседний кабинет, где работали сценаристы проекта, те спросили, не против ли я сниматься под своим именем, что умею, кто нравится. Естественно, нравилась мне Лера, а из умений назвал баскетбол и рэп», – признался артист.

Продюсеры сериала прислушались к Шмелеву и сделали его возлюбленным героини Козловой.

«Ребята использовали в сюжете все перечисленное, а я, сам того не подозревая, стал соавтором. К сожалению, рифмы писал не сам, озвучивал креатив сценаристов, зато можете винить именно меня за те вечные поцелуи с Новиковой. С днем рождения, Романтика!», – обратился Стас к своей коллеге в личном микроблоге.

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«Стас! Спасибо большое!», – ответила исполнительница на поздравление.

Напомним, ранее одна из «Ранеток» показала маленькую наследницу. Женя Огурцова воспитывает дочь Еву.

К слову, артистка притворилась беременной, чтобы ее быстрее расписали с избранником. А позже Огурцова узнала, что действительно беременна.

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