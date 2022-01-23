«Много платим за коммуналку»: Максим Галкин рассказал, куда уходит большая часть его денег

Комик Максим Галкин признался, что вынужден экономить. Поскольку замок в деревне Грязь обходится знаменитости очень дорого.

Дом Галкина и Пугачевой составляет 2300 квадратных метров. Антикварная мебель, роскошное освещение и элитный паркет – это малая часть вещей в замке Галкина, за которую мужу Примадонны приходится отдавать баснословные суммы.

«Мы много платим за коммуналку. Не буду называть эту сумму, но она большая. Не прям какая-то огромная, но приличная. Я знаю, сколько плачу за газ, за свет. Слежу за всем этим», — отметил Галкин в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«Лампочки мелковаттные, каждая по десять Ватт. Их много, да. Если 72, то 720 Ватт. А если бы были 100-ваттные лампочки, как раньше — семь лампочек, и привет!», – добавил артист.

Напомним, ранее Максим Галкин подловил кокетничающую в бутике за чашкой кофе жену. Алла Пугачева отправилась на шопинг в магазин приятеля и дизайнера Игоря Гуляева.

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