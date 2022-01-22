После блондинки снова брюнетка: новую пассию Тимати сравнили с Ириной Шейк

Стало известно, с кем проводит отпуск шоумен Тимати. Артист развлекается с моделью Валентиной Ивановой. Брюнетку уже окрестили второй Ириной Шейк.

Молодая блогер делится в личном микроблоге со своими поклонниками фотографиями из тех же мест, что и Тимур Юнусов. При этом шоумен не подтверждает роман с фигуристой брюнеткой.

Фолловеры шоумена нашли сходство между Валентиной Ивановой и другой российской моделью Ириной Шейк. У обеих красавиц пухлые губки, смуглая кожа и короткие темные волосы.

Отметим, что родительница Тимати уже подписалась на Иванову. Пока непонятно, станет ли модель такой же близкой подругой Симоне Юнусовой, как Алена Шишкова.

К слову, поклонники Тимати обратили внимание, что артист чередует блондинок и брюнеток. После отношений со светловолосой Аленой Шишковой певец стал жить с брюнеткой Анастасией Решетовой.

Еще недавно Тимати прогуливался по улочкам Греции с блондинкой Сашей Дони. И вот артист уже опять с темноволосой Валентиной Ивановой.

Единственное, что объединяет всех избранниц Тимати, – модельный бизнес.

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