«Полная зарядка позитивом»: Анна Хилькевич вместе с детьми и мужем устроили жаркие танцы в Доминикане

Актриса Анна Хилькевич разместила на личной странице в Instagram ролик с участием своих дочерей и мужа. Знаменитость покаталась верхом на возлюбленном, а наследницы звезды устроили дикие танцы.

Анна с семьей отдыхает в Доминикане. Артистка в розовом купальнике вместе с дочками подурачилась в солнечный день на газоне. Дочери актрисы вместе с родительницей прыгали и даже садились на шпагаты.

А возлюбленный Хилькевич – бизнесмен Артур Волков – прокатился верхом на актрисе.

«Закидайте сердечками. Мы очень старались! Один классный день», – отметила Анна.

Фолловеры Хилькевич признали, что наследницы знаменитости выросли и стали еще забавнее.

«Я люблю вашу семью! Единственные селебрити, на которых я подписана и на которых приятно смотреть», «Раз 50 пересмотрела, полная зарядка позитивом», «Мне кажется, что Ариаша более боевая, а Машенька более милая в поведении», «Какой кайф! Вы такие классные. Молодцы! Одно удовольствие смотреть», – написали восторженные поклонники актрисы.

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