«Особенно хочется ярких цветов»: Анна Михайловская в шубке оттенка фукорцина поддержала тренд на вещи из экомеха

Исполнительница главной роли в сериале «Капитанша» Анна Михайловская позировала на зимней прогулке в шубке модного оттенка.

Анна скомбинировала трендовую шубу из искусственного меха с пушистой шапкой-ушанкой.

Меховая куртка Анны цвета фуксии стала ярким пятном в образе артистки. Михайловская вышла на улицу в короткой шубке, молочных брюках и белоснежной шапке. В качестве аксессуаров на актрисе была сумочка Gucci цвета слоновой кости.

«Этой зимой мне почему-то особенно хочется ярких цветов. Открыла гардероб, а там синий, зеленый, розовый, леопард», – отметила Анна в своем микроблоге.

Поклонники остались в восторге от образа Анны. А коллега актрисы – Екатерина Волкова – даже пыталась разузнать, где знаменитость приобрела такую шубку: «Восхитительно! Ань, что за бренд?»

«Яркие цвета вам очень идут, прямо расцветаете», «Цвет просто бомба», — прокомментировали пользователи.

Напомним, ранее Анна Михайловская сменила имидж. Артистка стала платиновой блондинкой. В таком облике знаменитость выступает в одном из своих спектаклей.

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