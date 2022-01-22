«Особенно хочется ярких цветов»: Анна Михайловская в шубке оттенка фукорцина поддержала тренд на вещи из экомеха

Исполнительница главной роли в сериале «Капитанша» Анна Михайловская позировала на зимней прогулке в шубке модного оттенка.
Анна скомбинировала трендовую шубу из искусственного меха с пушистой шапкой-ушанкой.
Меховая куртка Анны цвета фуксии стала ярким пятном в образе артистки. Михайловская вышла на улицу в короткой шубке, молочных брюках и белоснежной шапке. В качестве аксессуаров на актрисе была сумочка Gucci цвета слоновой кости.
«Этой зимой мне почему-то особенно хочется ярких цветов. Открыла гардероб, а там синий, зеленый, розовый, леопард», – отметила Анна в своем микроблоге.
Поклонники остались в восторге от образа Анны. А коллега актрисы – Екатерина Волкова – даже пыталась разузнать, где знаменитость приобрела такую шубку: «Восхитительно! Ань, что за бренд?»
«Яркие цвета вам очень идут, прямо расцветаете», «Цвет просто бомба», — прокомментировали пользователи.
Напомним, ранее Анна Михайловская сменила имидж. Артистка стала платиновой блондинкой. В таком облике знаменитость выступает в одном из своих спектаклей.
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