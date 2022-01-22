«Снежная зима»: Стриженова в стеганом пуховике-дутике алого цвета покаталась на лыжах в лесу

Екатерина Стриженова является известной телеведущей. Она большую часть жизни ведет передачи. Зрители ее знаю по передачам «Доброе утро» и «Время покажет».

Также Екатерина играет в театре. Обычно она предстает на публике в строгих костюмах или женственных платьях. Недавно телеведущая вернулась из отпуска, который провела на Мальдивах с мужем Александром.

На этот раз Стриженова после насыщенной трудовой недели устроила себе активный отдых. Свой уикенд она провела в загородной детокс-клинике.

Примечательно, что телеведущая решилась встать на лыжи. Она запечатлелась в длинном стеганом пуховике-дутике алого цвета. Образ дополнила вязаная шапка в тон Екатерина Насладилась снежной погодой. Она уверенно передвигалась на лыжах.

«Случайно сегодня стояла очень теплая приятная снежная зима, случайно оказалась лыжная база с комплектом для каждого отдыхающего и поэтому совершенно случайно и главное неожиданно для себя, я оказалась в лесу на лыжах! Последний раз я на них стояла в школе лет в 15 и все — оказывается от этого процесса можно получать удовольствие, дышать чистым воздухом и сжигать калории!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Стриженова. Она поддержала тренд на модные пуховики вслед за Аллой Пугачевой. «Какая красота! И я давно не стояла на лыжах», «Вы хорошо выглядите для своего возраста», «Как волшебно вы смотритесь в таком заснеженном лесу в красно-белом образе на лыжах. Очень живописно!», «Здорово! Красота кругом!», «Боже, красота!» — прокомментировали пост подписчики.

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