Где та стройная русская красавица? Марина Девятова стала с трудом узнаваема после набора веса

Финалистка конкурса «Народный артист» Марина Девятова давно не появилась на широкой публике. А ее недавний выход на сцену шокировал слушателей. У певицы округлилось лицо, да и сама знаменитость сильно набрала.

Девятова появилась в программе Андрея Малахова и исполнила в эфире хит «В роще пел соловушка».

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Однако поклонники исполнительницы с трудом узнали Марину. А после зрители стали обсуждать в Сети преобразившуюся внешность Девятовой.

Марина спела в объемном платье с розами. Однако наряд не скрыл изъяны фигуры артистки.

К слову, лишний вес не помешал Марине показать энергичный номер. Звонкоголосая певица рассказала гостям шоу, что ее дочери не достались вокальные данные.

«Знаете, такой вот нюанс: поем фальшиво и неритмично, но танцуем от души!», – призналась артистка в эфире шоу «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1».

Напомним, Марина Девятова обрела славу после участия в шоу «Народный артист-3» на телеканале «Россия 1». Артистка дошла до финала и дальше стала развивать свою карьеру сольной певицы.

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