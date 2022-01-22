«Какая уже взрослая!»: Ханна с дочкой Адрианой подчеркнули загар нежными платьями с рюшами

Исполнительница отдыхает с малышкой в Доминиканской Республике.

Певица Ханна показала, как подросла за последнее время ее дочь Адриана. Наследница знаменитости стала настоящей модницей и гуляет в платьях, как у ее мамы.

Дочь артистки Ханны и бизнесмена Пашу на отдыхе в Доминикане вышла с родительницей в одинаковых персиковых платьях стиля бэби-долл. Пышные ряды рюш украсили наряды блондинок.

Загорелые мама и дочка позировали на фоне красочного пейзажа. Ханна хотела запечатлеть волшебный момент. Однако малышка Адриана решила покривляться. Девочка умиляет поклонников родительницы своей мимикой.

«Когда попросила Адриану сделать одну красивую фотку», – посмеялась Ханна.

К слову, фанаты Ханны отметили, что девочка сильно подросла.

«Такая забавная она у вас», «Красотули», «Такие вы милые и нежные девочки», «Какая уже взрослая!», «Какие принцессы», «Какие хорошенькие в персиковом, как вкусняшки», – восхитились поклонники певицей и ее дочерью.

Напомним, ранее Ханна рассказала о запуске своего нового бьюти-бизнеса. Артистка занялась производством продукта для макияжа.

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