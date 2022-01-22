«В Москву на сутки»: Бузова в джинсах скинни и объемной шубке взошла на борт самолета

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в стране. Она не скрывает, что много работает, так как помогает финансово своим родным. Но и на себя телеведущая не жалеет денег.

Она привыкла впечатлять публику роскошными нарядами. Также артистка большие суммы денег тратит на путешествия. Не так давно она провела 10 дней в Куршевеле, а вот день рождения отпраздновала в Сочи.

Бузова предпочла поселиться на Красной Поляне. Она устроила вечеринку в роскошном ресторане, где для нее спела группа «Стрелки».

А на следующий день телеведущая отправилась в баню, где провела почти весь день. 22 января блондинка успела погулять в снегопад, а вечером уже оказалась в аэропорту. Ольга предстала в укороченных джинсах и уггах. Лук завершила стриженая экошуба. Звезда собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа.

Экипаж корабля поздравил Бузову с прошедшим днем рождения. Она получила корзинку цветов, когда взошла а борт. Телеведущая не сдерживала эмоций.

«Лечу в Москву на сутки Сочи, я буду скучать, до скорых встреч», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили комплиментами экс-ведущую «Дома-2». «Такой восторг всегда и удивление у Оли», «Шикарная шубка», «Очень красивая», «Словно царская особа», «Что за леди», «Без макияжа совсем другая», — прокомментировали пост подписчики.

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