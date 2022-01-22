«Абсолютно удивительная личность»: Алена Хмельницкая восхитилась возлюбленной бывшего мужа

Актриса развелась с режиссером в 2014 году.

Бывшая жена Тиграна Кеосаяна – Алена Хмельницкая – после развода стала другом режиссеру. Более того, она ладит с новой избранницей экс-мужа — журналисткой Маргаритой Симоньян.

Актриса переписывается в общем чате с новой семьей Кеосаяна. А с возлюбленной бывшего мужа Алена крепко подружилась.

«Расставшись, мы обрели друг друга в качестве друзей, близких людей», – объяснила Алена.

Артистка не жалеет, что развелась с режиссером. Алена Хмельницкая считает, что Маргарита Симоньян идеально подходит ее бывшему мужу.

«Ее не надо укрощать. Идеальное совпадение. Они нашли друг друга», – рассказала актриса об отношениях журналистки и режиссера.

Алена познакомилась с Маргаритой на дне рождения ее младшей дочери Ксюши. Знаменитости нашли общий язык и с тех пор не перестают общаться.

«Тост за нее, тост за меня. И мы ушли за полночь», – вспомнила Хмельницкая вечер знакомства с Симоньян.



Когда я с ней общаюсь, понимаю, что этот человек решает вопросы. Это касается хозяйства, детей, Тиграна – всего», – рассказала Алена в студии «Секрета на миллион» на канале «Она абсолютно удивительная личность. Сильная личность.Когда я с ней общаюсь, понимаю, что этот человек решает вопросы. Это касается хозяйства, детей, Тиграна – всего», – рассказала Алена в студии «Секрета на миллион» на канале НТВ

Напомним, ранее Алена Хмельницкая удивила бывшего мужа и его новую возлюбленную своей растяжкой. На семейном празднике актриса без труда села на продольный шпагат.

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