«Абсолютно удивительная личность»: Алена Хмельницкая восхитилась возлюбленной бывшего мужа

Бывшая жена Тиграна Кеосаяна – Алена Хмельницкая – после развода стала другом режиссеру. Более того, она ладит с новой избранницей экс-мужа — журналисткой Маргаритой Симоньян.
Актриса переписывается в общем чате с новой семьей Кеосаяна. А с возлюбленной бывшего мужа Алена крепко подружилась.
«Расставшись, мы обрели друг друга в качестве друзей, близких людей», – объяснила Алена.
Артистка не жалеет, что развелась с режиссером. Алена Хмельницкая считает, что Маргарита Симоньян идеально подходит ее бывшему мужу.
«Ее не надо укрощать. Идеальное совпадение. Они нашли друг друга», – рассказала актриса об отношениях журналистки и режиссера.
Алена познакомилась с Маргаритой на дне рождения ее младшей дочери Ксюши. Знаменитости нашли общий язык и с тех пор не перестают общаться.
«Тост за нее, тост за меня. И мы ушли за полночь», – вспомнила Хмельницкая вечер знакомства с Симоньян.
«Она абсолютно удивительная личность. Сильная личность.
Когда я с ней общаюсь, понимаю, что этот человек решает вопросы. Это касается хозяйства, детей, Тиграна – всего», – рассказала Алена в студии «Секрета на миллион» на канале НТВ.
Напомним, ранее Алена Хмельницкая удивила бывшего мужа и его новую возлюбленную своей растяжкой. На семейном празднике актриса без труда села на продольный шпагат.
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