«Это полная ерунда»: Алена Хмельницкая рассказала, почему ей не нужен штамп в паспорте

Актриса Алена Хмельницкая была в официальном браке один раз. И пока она не собирается замуж вновь.
Хмельницкая объяснила, почему не желает стать официальной женой предпринимателя Александра Синюшна. К слову, актриса живет в одном доме с возлюбленным. Алена состоит в романтических отношениях с Александром с 2016 года.
«Это полная ерунда. Человек или берет на себя ответственность, или не берет. Не важно, мужчина это или женщина. Поэтому я не вижу смысла.У меня нет ощущения, что мы не распишемся и будет плохо», – заявила Алена.
Хмельницкая рассказала, что Синюшин делал ей предложение. Однако штампа в паспорте у обоих так и не появилось.
«На Сашин день рождения мы куда-нибудь улетаем. И однажды мы были на Кипре, и туда прилетели друзья. Шумная компания… Вечер… И в конце вечеринки он спросил: «Ты выйдешь за меня?». И я ответила игривое «да». И я не соврала. Когда я говорю «да», речь идет не о штампе», – призналась Хмельницкая в эфире ток-шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.
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