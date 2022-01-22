«Это полная ерунда»: Алена Хмельницкая рассказала, почему ей не нужен штамп в паспорте

Хмельницкая объяснила, почему не желает стать официальной женой предпринимателя Александра Синюшна. К слову, актриса живет в одном доме с возлюбленным. Алена состоит в романтических отношениях с Александром с 2016 года.

«Это полная ерунда. Человек или берет на себя ответственность, или не берет. Не важно, мужчина это или женщина. Поэтому я не вижу смысла.

У меня нет ощущения, что мы не распишемся и будет плохо», – заявила Алена.