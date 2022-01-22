Хит сезона: Кудрявцева в белоснежной юбке плиссе и блузке в горох появилась на съемках

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она работает большую часть жизни на телевидении и не раз брала интервью у актеров и певцов. Не так давно Лера вернулась из отпуска, который провела с семьей в Дубае.

А на днях она устроила себе выходной, покатавшись на катке с мужем Игорем Макаровым и дочкой Марией. Но теперь Лера вернулась на работу. Она появилась в студии передачи «Секрет на миллион».

Героиней нового выпуска стала Алена Хмельницкая. Актриса предстала в монохромном наряде. Она покрасовалась в студии в широкой блузку ультрамаринового цвета и юбке с пайетками.

А вот Кудрявцева поддержала тренд на горох. Она облачилась в белоснежную юбку плиссе и атласную блузку в горох. Примечательно, что такой принт не выходит из моды. Екатерина Стриженова зачастую выходит в эфир в нарядах в горох.

Поклонники восхитились не только элегантной героиней, но и Лерой, которая сразила их своей женственностью. «Очень приятная, красивая и умная», «Какая Лера красивая», «С большим удовольствием посмотрю на Аленку», «Какая сногсшибательная ведущая», «Кудрявцева просто очаровательна», «Две красотки», «Ну глаз не оторвать», «Роскошные обе», «Лера вообще не стареет», — прокомментировали пост подписчики.

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