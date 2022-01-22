Единственный сын звезды сериала «Американское преступление» Реджины Кинг покончил с собой

Американская актриса потрясена случившимся. Иэну Александру было всего 26 лет. Трагедия случилась спустя почти три дня после его дня рождения.

Реджина Кинг — голливудская звезда. Она снялась в более 20 фильмах. Многие ее знают по роли в картине «История Золушки», А другие видели ее в сериалах «Теория Большого взрыва», «Скандал», «Американское преступление». Актриса также получила «Оскар» за второстепенную роль в фильме «Если Бил-стрит могла бы заговорить». 22 января стало известно, что Реджина переживает трагедию.

Ее единственный сын Иэн Александр покончил с собой. Ему было всего 26 лет. Он был художником, музыкантом и диджеем. Лишь 19 января он отметил свой день рождения.

«Наша семья глубоко опустошена потерей Иэна. Он был ярким светом в нашей жизни. Наша семья просит с уважением относиться к нашей потере», — заявила актриса.

Кинг попросила, чтобы ее не беспокоили журналисты. Она не скрывает своего потрясения. Актриса была очень близка с сыном. Несколько лет назад они даже сделали одинаковые татуировки не сговариваясь. Еще три дня назад Иен сообщил, что намерен дать концерт. Подробности случившегося неизвестны, пишет The Hollywood Reporter.

Напомним, что недавно Шинейд О’Коннор тоже пережила трагедию. Ее 17-летний сын покончил с собой. Певица потрясена произошедшим.

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