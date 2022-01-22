Сварили уху в поле: Собчак показала, как отдыхает с Богомоловым в Патагонии

Телеведущая с друзьями и мужем проводит время на природе.

Ксения Собчак является одной из самых успешных телеведущих в России. Она берет интервью у знаменитостей, снимает шоу для своего YouTube-канала. Блондинка признавалась, что уже заработала целое состояние.

Однако она предпочитает и дальше зарабатывать деньги и даже соглашается вести свадьбы. Но после Нового года звезда устроила себе длительные каникулы.

Еще недавно Собчак отдыхала с Константином Богомоловым и сыном Платоном в Куршевеле, где они катались на лыжах. С ними была и дочка режиссера от Дарьи Мороз. А потом супруги уже без детей приехали в Аргентину, где отдыхают с друзьями.

После Буэнос-Айреса они прилетели в Патагонию. Там прям в поле друзья выловили рыбу и приготовили уху. Ксения наблюдала за этим действом, а потом отведала блюдо, приготовленное на огне.

«Стоило приехать в Патагонию, чтобы увидеть, как мой лучший друг делает уху. Почему бы не сделать тут уху, поймав в местной Клязьме какую-то рыбу», — заявила телеведущая.

Также она подловила Богомолова, который в шортах гулял по местным полям и даже ловко перелез через забор. Супруги насладились отдыхом на природе. Примечательно, что поклонники осыпали их комплиментами. «Это очень красиво, а еще хочу сказать, глядя на вашу пару, вы прямо светитесь рядом», «Прекрасная пара!», «Ксения, вы с Константином это божественно», «Вы такие счастливые», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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