Как приготовить пастуший пирог
Видео
Шоколадно-ореховое мороженое своими руками
Видео

«Это было тяжело»: Эмма Робертс рассталась с отцом своего ребенка

Пара стала родителями в декабре прошлого года.

«Это было тяжело»: Эмма Робертс рассталась с отцом своего ребенка
Эмма Робертс. Фото: globallookpress.ru

Актриса Эмма Робертс рассталась с отцом своего ребенка актером Гарреттом Хедлундом. Для обоих это первенец. Раскол пары произошел после того, как в прошлом месяце они отпраздновали первый день рождения своего сына Родса Робертса вечеринкой.

«Это грустно, и они изо всех сил стараются стать родителями. Это было тяжело», — рассказал инсайдер изданию People.

Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд познакомились в 2013 году на съемках фильма «Взрослый мир». Пара была вместе почти 7 лет, на протяжении которых они то расставались, то вновь возобновляли отношения. Звезда «Американской истории ужасов» ранее была помолвлена ​​с Эваном Питерсом, с которым встречалась с 2012 по 2019 год.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

 

Тэги

Гарретт ХедлундпервенецЭван ПитерсЭмма Робертс