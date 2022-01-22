«Какая зима красивая!»: Подольская отметилась на прогулке с годовалым сыном, облаченным в пуховой комбинезон

Наталья Подольская является выпускницей «Фабрики звезд». Она не скрывает, что любит выступать. Каждый год артистка радует публику новыми песнями. При этом она успевает растить детей.

Вместе с Владимиром Пресняковым певица воспитывает сына Артемия, а также малыша Ивана, которому всего год. Несмотря на то, что роды были непростыми, звезда быстро вернулась в форму.

Не так давно Подольская отдохнула с мужем в Куршевеле. Они также поставили старшего наследника на лыжи. А на этот раз певица поделилась кадрами с прогулки. Она облачилась в пуховой комбинезон розового цвета.

Артистка также засняла сына Ивана, который тоже был в пуховом комбинезоне и шапке с ушками. Они оказались на небольшой ледовой арене во дворе. Наталья веселилась вместе с сыном.

«Какая зима красивая! Белоснежная! Вообще! Просто чистейший снег», — поделилась звезда.

Она также показала Артемия, который залез на хоккейные ворота. Мальчик растет очень активным. Во время прогулки Подольская легал в снег и стала делать силуэт ангела.

«Никто не захотел со мной делать ангела. Тема вообще такой вреднючий становится», — пожаловалась жена Преснякова.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что певица прекрасная мама. «Какие классные», «Сыновья всегда вредные», «Вы такая стильная», «Такой крохотный медвежонок с ушками», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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