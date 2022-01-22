Как отметил актер, они никогда по-настоящему с коллегой не целовались.

Актер Юрий Стоянов в «Ошуительном хоу» рассказал о своих женских ролях в программе «Городок».

«Вспоминаю поцелуи в «Городке». Я играл женщин, а Илья Олейников – мужчин. Мы даже в губы не целовались. Это как-то все обозначалось, но Олейников просил меня не надевать при нем колготки. Он очень это не любил. А я это все расценивал как часть профессии. Необходимое зло. Как будто женщин нет в театре Шекспира, а женские роли играют мужики». Юрий Стоянов

Как отметил Юрий Стоянов, он сыграл больше трех тысяч женских ролей за все время выхода «Городка». «Ну а как? Двадцать лет. Никогда не целовались. Даже если были крупные планы», — заявил Юрий Стоянов.

Напомним, что программа «Городок» была закрыта после смерти Ильи Олейникова. В девяностых годах она была очень популярна на телевидении.

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