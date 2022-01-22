«Они сосались минуту»: Гарик Харламов раскрыл подробности скандального поцелуя на «Игре»

Как отметил шоумен, в эфире показали лишь секунду, но все было намного дольше.

Юморист Гарик Харламов в эфире «Ошуительного хоу» раскрыл детали скандального поцелуя на шоу «Игра» Дениса Дорохова и Александра Панекина.

«Я не видел выпуск с Дороховым. К сожалению, я его не смотрел. Они в губы поцеловались?» — спросил гость студии музыкант Иван Абрамов.

«Они долго делали подвязку, что это будет самый крутой номер за всю историю юмора. Они типа Ромео и Джульетта. В эфире показали секунду. На самом деле они сосались минуту. В десна, со слюнями. Мы смотрим и это не заканчивается. Мартиросян отвернулся, а они продолжаю это делать. Полное погружение». Гарик Харламов

«Они же гетеросексуальны!» — воскликнул второй ведущий шоу Тимур Батрутдинов.

«У Дорохова отец военный, но это был слишком длинный поцелуй. У них была генеральная репетиция. Это был актерский поцелуй. Но это был такой шокирующий момент», — заметил Гарик Харламов.

Напомним, что на шоу «Игра» Денис Дорохов на сцене поцеловался с Александром Панекиным, что привело к резонансу. Возможно, это стало одной из причин приостановки проекта.

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