«Целовался с мужчиной. Такой повидавший жизнь Дорохов»: Харламов высказался о Стоянове

Юморист Гарик Харламов в эфире «Ошуительного хоу» оригинально представил актера Юрия Стоянова.

«В этом году Юрию исполняется под сраку лет. Стоянов за свою карьеру переодевался в женщину, красил губы, целовался с мужчиной. Это такой взрослый повидавший жизнь Дорохов». Гарик Харламов

Как добавил Харламов, Стоянов ходит на все молодежные шоу. «Был у Азамата на «Я себя знаю». Снимался в «Вампирах средней полосы». Великолепный сериал. Ведет свой канал на Ютубе. Пришел к нам. Такое ощущение, что просто забыл, где дом. В 2001 году получил звание народного артиста. В 2008-м премию «Золотой орел». В 2021-м прыгал на НТВ в костюме банана. Все идет отлично, Юрий. В командировках Юрий Стоянов любит заниматься сексом, исполняя все роли самостоятельно», — заявил Харламов.

Напомним, что на шоу «Игра» юморист Денис Дорохов на сцене поцеловался с Александром Панекиным. Возможно, это стало одной из причин приостановки шоу «Игра».

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