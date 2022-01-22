«Отрабатываем написание»: Валерия восхитилась внучкой, которая училась раздавать автографы

Исполнительница Валерия разместила в личном микроблоге кадры времяпрепровождения с внучкой Селин. Девочке недавно исполнился год. А малышка уже пытается писать.

Пока Селин Шульгина не занимается по прописям. Однако ставить свою подпись внучка певицы уже почти научилась.

Валерия обожает наблюдать за развитием внучки. Недавно бабушка Шульгиной снимала на камеру, как девочка в шоколадном костюмчике с важным видом что-то писала шариковой ручкой.

Надписи Селин напомнили Валерии автографы, которые сама артистка раздает регулярно.

«Отрабатываем написание автографа», – похвасталась Валерия.

Пока в семье Валерии не знают, кем станет Селин. Вот только годовалая внучка исполнительницы показывает, что готова стать артисткой, как бабушка. Раздавать автографы малышка уже научилась.

Напомним, ранее Валерия в белоснежных ботильонах и дубленке продефилировала по отелю. Певица отдала предпочтение казакам и удлиненному варианту верхней одежды.

Валерия в новом образе приготовилась встречать китайский Новый год, а затем и весну.

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