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«Форматы могут быть одинаковыми, но по сути — разные»: Харламов обратился к создателям Суперлиги

Шоумен подколол Александра Маслякова и КВН.

«Форматы могут быть одинаковыми, но по сути — разные»: Харламов обратился к создателям Суперлиги
Гарик Харламов. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Гарик Харламов в «Ошуительном хоу» подколол ведущего Александра Маслякова и создателей КВН. В студию к юмористу и его другу Тимуру Батрутдинову пожаловали актер Юрий Стоянов и музыкант Иван Абрамов.

Александр Масляков
Александр Масляков. Фото: Globallookpress.com

«Шутки будут жестокими. Но это просто юмор», — сразу предупредил Харламов, представлял своих гостей.

«Юмор не несет за собой ничего плохого. И форматы могут быть одинаковыми. Но по сути они разные. Это я для создателей Суперлиги».

Гарик Харламов

Напомним, что шоу на канале ТНТ «Игра», где Харламов был в жюри, было приостановлено несколько месяцев назад. Одна из версий, что из-за схожести с форматом КВН.

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Александр МасляковГарик ХарламовКВНШоу "Игра"Юрий Стоянов